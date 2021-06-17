Бабаев сообщил, что ЦСКА продлил контракт с Васиным. В связи с этим у гендиректора "армейцев" спросили, как руководство клуба относится к ошибкам, которые игрок допускает в матчах.
"Виктор — крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона. К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому", - сказал Бабаев.
Напомним, что СМИ сообщали о продлении контракта с Васиным в начале текущего месяца.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Васин продлил контракт с ЦСКА
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о продлении контракта с Васиным
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с защитником Виктором Васиным.
Фото: ЦСКА
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