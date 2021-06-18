Тарасов заявил, что способен хорошо работать на телевидении. При этом, по словам Дмитрия, варианты с трудоустройством на ТВ он будет рассматривать после завершения карьеры футболиста.
"Хочу ли я работать на телевидении? Я буду суперэкспертом и ведущим, но это все тогда, когда закончу карьеру футболиста. Мне хочется развиваться во многих направлениях. Для меня главное — чтобы нашелся тот человек, кто скажет: "Тара, такой человек как ты нам нужен в футболе". Деньги мне неважны. Главное, чтобы в меня поверили", - сказал Тарасов.
Отметим, что 34-летний Тарасов пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был "Рубин", за который он выступал в прошлом году.
Источник: Спорт-Экспресс
Тарасов: моя первая задача - вернуться в футбол и найти команду. Верю, что еще смогу сыграть в РПЛ
Тарасов: я буду суперэкспертом и ведущим, но это все тогда, когда закончу карьеру футболиста
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, хочет ли он попробовать свои силы на телевидении.
Фото: Instagram
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