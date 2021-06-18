Зарплата 18-летнего форварда "Динамо" Константина Тюкавина по новому контракту с клубом составит 4 миллиона рублей в месяц без учета бонусов, сообщают СМИ.
Таким образом, по истечении полного срока контракта, который составляет три года с опцией продления еще на один год, футболист заработает как минимум 192 миллиона рублей. По данным источника, также Тюкавину были выплачены подъемные в размере 18 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне нападающий провел за первую команду "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и 5 раз ассистировал партнерам.
Источник: Eurostavka
Источник: размер зарплаты Тюкавина в "Динамо" по новому контракту составит 4 миллиона в месяц
СМИ назвали размер заработной платы 18-летнего нападающего "Динамо" Константина Тюкавина по новому соглашению с клубом.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!