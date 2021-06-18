"С ноги как даст в челюсть". Первый тренер Миранчуков рассказал о драке, которую братья устроили между собой

Первый тренер братьев Антона и Алексея Миранчуков Александр Воронков рассказал о том, как братья дрались на тренировке.

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