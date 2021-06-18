"С ноги как даст в челюсть". Первый тренер Миранчуков рассказал о драке, которую братья устроили между собой

Воронков рассказал о драке, которую однажды устроили между собой Антон и Алексей Миранчуки. По словам тренера, ему пришлось разнимать братьев. При этом Антон и Алексей быстро помирились после конфликта, добавил Воронков.
"К примеру, история была такая: завершается первая часть тренировки перед игрой на самом поле. Один из них подходит, по-моему, Антон, и как даст в кадык с разворота другому. Как врезал — я чуть не попутал, а второму плохо стало, у него дыхание сбилось. Ну я их раскидал, а тому, кто бил — стало жалко своего брата, он к нему подходит: "Извини, прости". А тот ему с ноги как даст в челюсть. Драка началась, я между ними — один туда бьет, другой сюда. Остальные ребята подбежали — и не прошло пяти-семи минут, как они улыбаются, обнимаются", - рассказал Воронков.
Напомним, что Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на текущем чемпионате Европы. Он отличился в матче с финнами, прошедшем в рамках второго тура группового этапа Евро. Сборная России победила соперника со счетом 1:0.
В третьем туре группового раунда Евро-2020 сборная России сыграет с командой Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
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Первый тренер братьев Антона и Алексея Миранчуков Александр Воронков рассказал о том, как братья дрались на тренировке.
Фото: Getty Images
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