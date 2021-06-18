Детский тренер братьев Миранчуков: уверен, что Антон тоже заслуживает сборной

Первый тренер полузащитников Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков высказал мнение о младшем из братьев.
Фото: Reuters
- Я уверен, что Антоха тоже сборной заслуживает. И, кстати, не думаю, что переживает - мол, Леха в сборной, в "Аталанте", а я пока в Москве. Нет, у него был тяжелый период, когда он в "Левадию" уехал - тогда вот переживал, мы созванивались. А теперь он привык, рад за брата, все время переписываются, общаются, как будто не расстаются. В данный момент никакой зависти нет, - передает слова Воронкова Sport24.

25-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук в прошедшем сезоне провел за московский "Локомотив" 32 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его брат-близнец Алексей Миранчук в сентябре 2020 года перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". За новый клуб полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, в том числе 25 в Серии A, забил 7 голов отдал 2 результативных передачи. В настоящее время Алексей в составе сборной России выступает на Чемпионате Европы-2020 и забил пока единственный гол нашей команды на турнире в ворота сборной Финляндии (1:0).

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Теги: Миранчук Ал Миранчук Ан
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