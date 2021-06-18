"Седрик скоро присоединиться к команде. У него возникла задержка с шенгенской визой. Он сейчас в Москве, все с ним в порядке. Прилетел в столицу даже на неделю раньше, чем команда собралась. Думаю, в понедельник все будет нормально и он полетит на сбор ЦСКА в Австрию", - приводит слова Селюка Sport24.
Напомним, что Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в 2019 году. Минувший сезон 26-летний ивуариец провел на правах аренды в волгоградском "Роторе". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.
Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Агент Гогуа прокомментировал отсутствие игрока на первом сборе ЦСКА
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, объяснил отсутствие своего клиента на первом сборе армейского клуба в Австрии.
Фото: ПФК ЦСКА
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