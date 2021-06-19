— Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: "Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу". У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес, — цитирует Селюка Sport24.
38-летний ЯЯ Туре стал тренером грозненского "Ахмата". Ранее стало известно, что всю зарплату, получаемую в клубе, он будет перечислять в один из фондов.
Туре закончил игровую карьеру в конце 2019 года. За всё это время он провел 596 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 71 голевую передачу.
Также Туре становился победителем чемпионата Англии (трижды), Испании (дважды), выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Четырежды признавался лучшим игроком Кот-д’Ивуара.
ЯЯ Туре не может прилететь в Россию
Дмитрий Селюк, агент ЯЯ Туре, рассказал, что специалист столкнулся с трудностями при получении визы в Россию.
Фото: Getty Images
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