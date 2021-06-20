По информации источника, 29-летний голкипер подпишет соглашение с сине-бело-голубыми по схеме "2+1".
Лунев - воспитанник московского "Торпедо". До перехода в "Зенит" в 2017 году он выступал за "Истру", "Калугу", "Сатурн" и "Уфу".
В минувшем сезоне в составе петербуржцев вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Трижды ему удалось сохранить ворота "Зенита" в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: Лунев согласовал новый контракт с "Зенитом"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев договорился о новом контракте с петербургским клубом.
Фото: РИА Новости
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