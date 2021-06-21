Ранее московские клубы ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив" обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову. В совместном обращении столичные команды просят мэра Москвы и руководство РФС допускать на стадионы сверх установленной квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса, а также тех зрителей, которые имеют справки о наличии антител. Московские клубы Российской Премьер-лиги готовы на своих аренах организовать прививочные пункты.
"К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне", - приводит текст обращения Федуна ТАСС.
"Спартак" по итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги занял второе место, набрав в 30 матчах 57 очков. "Красно-белые" попали в квалификацию Лиги чемпионов, где стартуют с третьего отборочного раунда.
ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив" просят допускать на матчи вакцинированных зрителей сверх квоты
Федун: "Спартак" продолжает терпеть убытки во время пандемии
Владелец "Спартака" Леонид Федун направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину.
Фото: ФК "Спартак"
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