"Какова вероятность, что я стану спортивным директором "Зенита"? Не знаю. Вероятность такая, как и любого другого кандидата, которого рассматривают", - сказал Аршавин.
Отметим, что сейчас Аршавин занимает пост директора по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита".
Напомним, после ухода Хавьера Рибалты весной должность спортивного директора в "Зените" никто не занимает.
Источник: Спорт-Экспресс
Бывший спортивный директор "Зенита" Рибалта получил руководящую должность в "Парме"
Аршавин ответил на вопрос, займет ли он пост спортивного директора "Зенита"
Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, станет ли он спортивным директором петербургского клуба.
Фото: РИА Новости
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