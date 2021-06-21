Напомним, ранее СМИ сообщили, что 22-летний венесуэлец Рамирес пройдет медосмотр, чтобы подписать контракт с казанским клубом.
По словам агента, стороны не смогли договориться насчет условий контракта.
"К сожалению, Эрик не перейдет в "Рубин". Мы очень хотели, но не получилось. Мы не достигли согласия по условиям контракта. Также на решение клуба повлиял лимит на легионеров — Эрик стал бы одиннадцатым иностранцем в составе", - сказал агент.
Источник: Sport24
"Рубин" не смог согласовать условия контракта с форвардом Эриком Рамиресом
Рафаэль Рейес, агент форварда словацкого ДАК 1904 Эрика Рамиреса, рассказал о том, что переход его клиента в "Рубин" сорвался.
Фото: "Евроставка"
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