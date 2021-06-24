Он пройдет с 1 по 13 июля в Бад-Вальтерсдорфе (Австрия).
Напомним, оба игрока защищали цвета российской сборной на чемпионате Европы. Подопечные Станислава Черчесова вылетели с турнира после групповой стадии.
В минувшем сезоне "Локомотив" занял третье место в чемпионате России, а также стал победителем Кубка России, что позволило клубу попасть в Лигу Европы.
Источник: ТАСС.
Жемалетдинов и Баринов вернутся в расположение "Локомотива" на втором сборе
Полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов присоединятся к команде на втором сборе.
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