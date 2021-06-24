Источник: Глушаков подпишет новый контракт с "Химками" до конца недели

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков продлит соглашение с командой.
Фото: ФК "Химки"
Как сообщается, стороны заключат новое соглашение до конца текущей недели.

34-летний Глушаков выступает за "Химки" с октября прошлого года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. За это время полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал голевую передачу.

"Химки" закончили минувший сезон в чемпионате России на восьмой строчке.

Источник: "Р-Спорт".

СМИ: "Нижний Новгород" отказался от идеи подписания Глушакова

Министр спорта Подмосковья: на 99% "Химки" договорятся с Глушаковым о продлении контракта

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Теги: Химки Глушаков
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