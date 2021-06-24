Как сообщается, стороны заключат новое соглашение до конца текущей недели.
34-летний Глушаков выступает за "Химки" с октября прошлого года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. За это время полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал голевую передачу.
"Химки" закончили минувший сезон в чемпионате России на восьмой строчке.
Источник: "Р-Спорт".
СМИ: "Нижний Новгород" отказался от идеи подписания Глушакова
Министр спорта Подмосковья: на 99% "Химки" договорятся с Глушаковым о продлении контракта
Источник: Глушаков подпишет новый контракт с "Химками" до конца недели
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков продлит соглашение с командой.
Фото: ФК "Химки"
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