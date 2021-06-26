Напомним, ранее стало известно, что "Фиорентина" готова продать Кокорина. По данным СМИ, на игрока претендуют российские клубы. Также им интересуются на Ближнем Востоке.
Червиченко отметил, что вряд ли какой-то из российских клубов подпишет Кокорина. По его словам, никто не захочет тратить деньги на игрока, пребывающего в плохом физическом состоянии.
"Кокорин в "Фиорентине" просто не играл. Я специально напрягся, посмотрел матчи с его участием. Слушайте, ну это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-то его возьмет. Максимум на реабилитацию. Если кто-то из сумасшедших даст ему 600 тысяч долларов зарплату, это будет команда нервнобольных. <...> У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выкидывать на него деньги", - заявил Червиченко.
Отметим, что Кокорин пополнил состав "Фиорентины" в зимнее трансферное окно, перебравшись в итальянский клуб из "Спартака". В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах своей новой команды и не сумел отличиться результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Фиорентина" готова продать Кокорина
Боярский: Кокорин - очень полезный футболист, но он не нужен "Зениту"
Червиченко: Кокорин - просто ходячий инвалид. Никто в России не захочет выкидывать на него деньги
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал потенциальное возвращение форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в РПЛ.
Фото: "Фиорентина"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!