Агент опроверг данные о том, что "Спартак" интересуется Садиком. По его словам, этот игрок слишком дорог для московского клуба.
"На данный момент "Спартак" не заинтересован в Умаре. Ранее клуб запрашивал информацию о нем, но не более. Он слишком дорог для клуба", - сказал агент.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Спартак" сделал предложение по трансферу Садика. Отмечалось, что москвичи предложили "Альмерии" 16 миллионов евро и бонусы за 24-летнего форварда, но испанский клуб запросил 30 миллионов евро.
Источник: Sport24
Агент Садика прокомментировал сообщения об интересе "Спартака" к игроку
Зухаир Эссикаль, агент нигерийского форварда "Альмерии" Умара Садика, прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется "Спартак".
Фото: Getty Images
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