Варга: уверен, что Слуцкий работал бы в "Ман Сити" не хуже Гвардиолы или любого другого тренера

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, считает, что специалист может тренировать любую команду мира.

Фото: ФК "Рубин"