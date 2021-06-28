— Могу представить его тренером любой команды мира. Уверен, что он бы работал в "Ман Сити" не хуже Гвардиолы или любого другого тренера, — цитирует Варгу "Матч ТВ".
50-летний Слуцкий в Англии тренировал "Халл Сити", а затем в Нидерландах работал в "Витессе". С декабря 2019 года специалист возглавляет казанский "Рубин", в минувшем сезоне достигнув с командой четвертого места в чемпионате России. "Рубин" попал в Лигу конференций.
Варга: уверен, что Слуцкий работал бы в "Ман Сити" не хуже Гвардиолы или любого другого тренера
Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, считает, что специалист может тренировать любую команду мира.
Фото: ФК "Рубин"
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