Как сообщает источник, Гагнидзе подписал с "бело-голубыми" контракт на 5 лет. Отмечается, что "Динамо" оставит 18-летнего футболиста в тбилисском "Динамо" на правах полугодичной аренды.
Полузащитник Лука Гагнидзе в сезоне-2020/2021 провел в составе тбилисского "Динамо" 14 матчей в чемпионате Грузии, на его счету 1 забитый мяч и 3 голевых передачи. Профильный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего Гагнидзе в 700 тыс евро.
Ранее московское "Динамо" объявило о трансфере уругвайского защитника Диего Лаксальта. 28-летний футболист подписал с "бело-голубыми" контракт на 3 года с возможностью продления еще на год.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Динамо" подписало контракт с грузинским полузащитником Гагнидзе
Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе продолжит карьеру в России.
Фото: ФК "Динамо"
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