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Ещенко: Витория все правильно говорит, обращает внимание на нужные вещи

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился впечатлением от работы под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Фото: РИА Новости
"Витория не такой эмоциональный, как Тедеско? Почему неэмоциональный? Португальцы так много говорят, они очень эмоциональные. У них это и в культуре выражается. А так, он все правильно говорит, правильно подбирает слова, обращает внимание на нужные вещи. Я только за", - приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с "красно-белыми" двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Руй возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.

Сегодня "Спартак" провел первый матч под руководством Витории. На сборе в Австрии "красно-белые" уступили "Нефтчи" из Азербайджана со счетом 1:2. Единственный мяч в составе московской команды забил Михаил Игнатов.

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Теги: Ещенко Витория Спартак
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