Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"

Газизов сообщил, что команда почти полностью укомплектована. При этом существует вероятность, что в межсезонье состав "Уфы" пополнит еще один игрок, добавил менеджер.
"Уфа" укомплектовалась, можно сказать. Сейчас мы будем потихоньку обкатывать состав. Может быть, на сборах мы всех футболистов объявим. Команда на 90-95% укомплектована, но есть небольшая вероятность, что "Уфа" подпишет еще одного футболиста", - сказал Газизов.
Источник: Sport24
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Фото: "Уфа"
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