Агент сообщил, что Баринов, выступавший за сборную России на текущем чемпионате Европы, уже отправился на сборы "Локомотива". По его словам, Дмитрий находится в хорошей форме. Сейчас все мысли Баринова заняты выступлениями за "Локомотив", добавил Банатин.
"Баринов сегодня улетел на сборы. Чувствует себя отлично. Физическая форма у него в полном порядке. Сейчас у него все мысли только о клубе и о трофеях, которые, надеюсь, будут завоеваны с "Локомотивом". Начиная с Суперкубка России, конечно. Интерес от других клубов? Если были какие-то конкретные предложения, с этим надо обращаться в "Локомотив", - сказал Банатин.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент: сейчас у Баринова все мысли только о "Локомотиве"
Агент Павел Банатин, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о будущем игрока в московском клубе.
Фото: "Локомотив"
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