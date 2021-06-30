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СМИ: арендованный "Ростовом" у "Динамо" Комличенко сможет сыграть против бело-голубых

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко сможет принять участие в матче-открытии нового сезона Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, встреча желто-синих и бело-голубых состоится 23 июля в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По информации источника, условия аренды Комличенко не предусматривают какого-либо запрета на участие в матчах против "Динамо".

26-летний россиянин пополнил состав команды Валерия Карпина этим летом. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В составе "Динамо" Комличенко провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись в них 8 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Источник: Sport24

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Теги: Ростов Динамо Комличенко
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