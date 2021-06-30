Напомним, встреча желто-синих и бело-голубых состоится 23 июля в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
По информации источника, условия аренды Комличенко не предусматривают какого-либо запрета на участие в матчах против "Динамо".
26-летний россиянин пополнил состав команды Валерия Карпина этим летом. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
В составе "Динамо" Комличенко провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись в них 8 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.
Источник: Sport24
СМИ: арендованный "Ростовом" у "Динамо" Комличенко сможет сыграть против бело-голубых
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко сможет принять участие в матче-открытии нового сезона Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!