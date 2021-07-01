"У нас была задача сохранить не только Ваню Сергеева, а весь основной костяк. С этой задачей мы справились. Хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Азарова и председателя совета директоров клуба Андрея Кислова.
Могут ли быть болельщики спокойны, что Сергеев до конца трансферного окна никуда не уйдет? Да, можно сказать так, Ваня с нами, подписал контракт на три года на улучшенных условиях и для себя, и для клуба. Роман Ежов тоже переподписал контракт, как и другие ребята", - приводит слова Корниленко Metaratings.
Ранее официальный твиттер "Крыльев Советов" объявил о продлении контакта с 26-летним форвардом Иваном Сергеевым на 3 года. Футболист стал игроком самарского клуба в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского "Торпедо" составила 200 тысяч евро. В прошедшем сезоне Сергеев побил бомбардирский рекорд Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 42 матчах, с учетом Кубка России на его счету 43 гола и 10 результативных передач в 49 встречах.
"Крылья Советов" в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-лиге. В 1-м туре нового сезона чемпионата России самарский клуб на своем поле примет грозненский "Ахмат". Игра пройдет в воскресенье, 25 июля, и начнется в 17:30 мск.
Корниленко: была задача сохранить не только Сергеева, а весь основной костяк. С ней мы справились
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с нападающим Иваном Сергеевым и другими футболистами основного состава.
Фото: "Крылья Советов"
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