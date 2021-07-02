- Я никуда не ухожу. От меня здесь ничего не зависит. Мое дело — играть, работать. Я это и делаю. Шагов не предпринимаю, так что это не ко мне вопрос.
Точно ли я остаюсь в "Спартаке"? Я остаюсь, да, все остальное уже не ко мне — не я решаю", - приводит слова Бакаева Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к 25-летнему россиянину проявляет московское "Динамо".
Бакаев является воспитанником "Спартака". Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 23-х матчах, отличившись в них одним забитым мячом с пенальти и пятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.
Бакаев: я остаюсь в "Спартаке", все остальное уже не ко мне — не я решаю
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Спартак"
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