— Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания нет. Клуб был готов отпустить Малкома на турнир в Токио. При этом предсезонную подготовку он должен был пройти в "Зените", который был готов обеспечить игроку оптимальную подготовку к Олимпийским играм, — цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Сегодня Олимпийская сборная Бразилии огласила финальную заявку. Туда попал, к примеру, защитник ЦСКА Бруно Фукс, но места для Малкома не оказалось.
24-летний Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. Его контракт с российским клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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"Зенит" был готов отпустить Малкома в Олимпийскую сборную Бразилии
В "Зените" объяснили причину отсутствия нападающего Малкома в Олимпийской сборной Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
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