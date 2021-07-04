Семака спросили, намерен ли "Зенит" подписать еще одного российского центрального защитника. Тренер ответил, что качественных российских игроков на этой позиции в РПЛ не так уж много. Также он посетовал на высокую стоимость таких футболистов.
"К сожалению, качественных российских центральных защитников в Премьер-Лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет", - сказал Семак.
Источник: Bobsoccer
Семак ответил на вопрос, покинут ли Дриусси и Азмун "Зенит"
Семак: качественных российских центрбеков в Премьер-Лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень дорого
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о потенциальном усилении оборонительной линии команды.
Фото: "Зенит"
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