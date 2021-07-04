- Те ребята, которые были на первом сборе, провели отличную работу. Из негативного отмечу лишь отсутствие четырех сборников на первом сборе, а также тот факт, что у нас пустуют места двух иностранцев, разрешенных по лимиту. Суперкубок совсем скоро - чем быстрее мы привезем новичков, тем лучше. Им ведь нужно время, чтобы влиться в коллектив, адаптироваться к российскому футболу, - передает слова Николича "Спорт-Экспресс".
"Локомотив" завершил прошедший сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Подопечные Марко Николича набрали 56 очков в 30 матчах и на 1 очко отстали от занявшего второе лигочемпионское место московского "Спартака". На весеннем отрезке сезона "железнодорожники" выдали серию из 11 побед во всех турнирах подряд, набрали 28 очков в 11 турах РПЛ и стали обладателями Кубка России, победив в финале "Крылья Советов" со счетом 3:1.
Николич: в "Локомотиве" пустуют места двух иностранцев. Чем быстрее мы привезем новичков, тем лучше
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоги первого межсезонного сбора своей команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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