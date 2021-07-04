- Это не секрет, что иностранцев мы ждем в центр обороны и центр поля. У нас есть игроки, способные закрывать позицию опорника, где играл Мухин: это Баринов, для которого эта позиция естественная, но еще и Магкеев, и Куликов, и другие. Так что ждем центрального защитника - это приоритет номер один. А второй - в центр поля, но не "шестерка", а "восьмерка" - box-to-box, - цитирует Николича "Спорт-Экспресс".
По окончании прошедшего сезона московский "Локомотив" покинули несколько игроков. Перешел в ЦСКА 19-летний опорный полузащитник Максим Мухин, сумма трансферной компенсации составила 170 тысяч евро. Закончились сроки контрактов у крайних защитников Брайана Идову, который продолжит выступать за "Химки", и Владислава Игнатьева, подписавшего соглашение с казанским "Рубином". 35-летний центральный защитник Ведран Чорлука завершил карьеру игрока и стал членом тренерского штаба "Локомотива". Защитник Виталий Лысцов отправился в аренду в "Ахмат", где взамен был приобретен за 2 млн евро Максим Ненахов. Также красно-зеленых покинули Антон Коченков, Михаил Лысов, Соломон Кверквелия, Эдер и Лука Джорджевич.
Николич рассказал, какие позиции на поле нужно усилить "Локомотиву"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич ответил на вопрос о том, какие позиции в его команде требуют укрепления.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!