- Кстати, скажу, что не только я сам, но и многие мои друзья очень гордились, что прошлый чемпионат России игрался со зрителями на трибунах. Единственная нормальная лига, где на стадионах были болельщики. Вы не представляете, как сильно повысился из-за этого интерес к российскому чемпионату. Знаю, что в очень многих странах люди стали по выходным следить за РПЛ, а не за Англией, Германией или чем-то еще, - цитирует Николича "Спорт-Экспресс".
Футбольный сезон-2020/2021 практически все европейские лиги, в том числе все чемпионаты, входящие в так называемую "большую пятерку", из-за пандемии коронавируса проводили без зрителей на трибунах. В отличие от них, матчи Российской премьер-лиги проходили со зрителями, однако при условии ограничения максимальной посещаемости, которая определялась установленным процентом от полной вместимости стадионов (допустимый процент вместимости определялся местными властями и в разные месяцы на разных аренах составлял от 10% до 75%).
Николич: вы не представляете, как сильно повысился интерес к российскому чемпионату из-за болельщиков на стадионах
Главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич рассказал об увеличении интереса за рубежом к Российской премьер-лиге из-за наличия на наших стадионах зрителей.
Фото: РИА Новости
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