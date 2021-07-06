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СМИ: Минспорта не будет давать РФС указания об ужесточении лимита на легионеров

Министерство спорта РФ не планирует вмешиваться в вопрос изменения лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Краснодар"
- Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным, - передает слова источника в Министерстве спорта "РБК-Спорт".

Также собеседник издания в Минспорта упомянул, что в будущем может быть введен в действие критерий отбора легионеров по количеству матчей за национальные сборные.

В настоящее время в российском футболе действует формула лимита на легионеров "8 + 17", которая позволяет вносить в заявку на сезон не более 8 игроков-иностранцев, но не ограничивает их количество непосредственно на футбольном поле.

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Теги: РФС РПЛ
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