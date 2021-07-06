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В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном трансфере Промеса в "Ниццу"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Антон Фетисов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Квинси Промеса во французский клуб "Ницца".
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Это даже не серьезно, чтобы опровергать, - передает слова Фетисова "РБК-Спорт".

Ранее появилась информация о том, что 29-летний атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес в летнее трансферное окно 2021 года может стать игроком "Ниццы". Футболист вернулся в состав красно-белых в конце февраля 2021 года из "Аякса", сумма трансферной компенсации составила 8,5 млн евро. В 11 матчах весеннего отрезка РПЛ Квинси забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Промес может перейти в "Ниццу"

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Теги: Спартак Ницца Промес Российские трансферы
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