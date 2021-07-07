"Это полная ерунда. "Аэрофлот" является нашим официальным перевозчиком, не более того. Речи о выплатах с их стороны вообще быть не может", - приводит слова Аксенова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Аэрофлот" выплатил 200 млн рублей ЦСКА в рамках спонсорского соглашения. Отмечается, что контракт был подписан в феврале этого года и действителен до 31 января 2022 года. Напомним, авиакомпания стала спонсором армейского клуба в 2009 году. "Аэрофлот" является официальным перевозчиком "армейцев".
ЦСКА проведет первый официальный матч в сезоне-2021/2022 в воскресенье, 25 июля. На своем поле московский клуб примет "Уфу". Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 20:00 мск.
"Это полная ерунда". В ЦСКА отреагировали на то, что "Аэрофлот" якобы выплатил армейцам 200 млн рублей
Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на новость о том, что "Аэрофлот" якобы выплатил армейцам 200 млн рублей по спонсорскому контракту.
Фото: ПФК ЦСКА
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