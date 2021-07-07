Напомним, 1 июля у 29-летнего голкипера истекло трудовое соглашение с "Зенитом".
По информации источника, вопрос с заключением договора между Луневым и "Байером" может решиться после прохождения игроком медицинского обследования и согласования личного контракта. На данный момент после окончания соглашения с сине-бело-голубыми вратарь находится в статусе свободного.
Лунев является воспитанником московского "Торпедо". За петербургский клуб Андрей выступал с 2017 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги голкипер принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 11 голов и трижды сыграл на "ноль". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Лунев близок к переходу в "Байер"
Российский вратарь Андрей Лунев в ближайшие дни может подписать контракт с леверкузенским "Байером".
Фото: ФК "Зенит"
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