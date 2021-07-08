Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что 26-летний иранец получил повреждение на предыгровой тренировке перед товарищеским матчем с немецким "Вердером" (2:2) в среду.
Напомним, "Зенит" проводит сбор в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере. Азмун присоединился к команде 1 июля, а до этого нападающий выступал за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии.
Источник: Sport24
СМИ: Азмун тренируется в "Зените" по индивидуальной программе
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун в четверг, 8 июля, проводил тренировочное занятие по индивидуальной программе.
Фото: РИА Новости
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