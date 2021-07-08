— Зачем куда-то дергаться, когда меня в "Химках" все устраивает — атмосфера команды, клуба, я нахожусь рядом с домом. Я год уже отыграл за клуб, договориться не составило труда. Разногласий никаких не было, всё двигалось в рабочем ключе, — рассказал футболист в интервью "Матч ТВ".
Вчера стало известно, что подмосковные "Химки" и 34-летний полузащитник Денис Глушаков договорились о продлении контракта до лета 2024 года.
Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года. За это время он принял участие в 17 матчах, в которых стал автором трех голов и голевой передачи.
"Химки" сообщили о продлении контракта с Глушаковым
Глушаков — о новом контракте с "Химками": зачем куда-то дергаться, когда меня все устраивает
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков объяснил продление соглашения с клубом.
Фото: ФК "Химки"
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