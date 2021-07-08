Как сообщает источник, встреча руководства клуба, футболиста и его агента запланирована на 9-10 июля. Есть вероятность, что стороны договорятся и подпишут новый контракт. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на четыре года.
Отметим, что Джикия является игроком "Спартака" с января 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего защитника в девять миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Спартак" и Джикия 9-10 июля могут подписать новый контракт
В пятницу-субботу "Спартак" проведет с защитником Георгием Джикией переговоры насчет подписания нового контракта.
Фото: "Спартак"
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