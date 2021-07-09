Фернандес: давать интервью на русском для меня практически нереально. Искренне прошу прощения за это

Фернандеса попросили рассказать, почему он практически никогда не говорит на русском языке. Марио отметил, что русский язык очень сложно изучить. Также он попросил прощения за то, что не может давать интервью на русском.
"Честно вам говорю: для того, чтобы выучить русский язык, мне бы пришлось закончить с футболом. Тогда я бы пошел в школу, каждый день ходил на занятия и занимался только русским языком. Настолько это сложный язык! Я, конечно, уже многое начал понимать, но чтобы давать интервью на русском языке… Нет, это практически нереально. Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго", - сказал Фернандес.
Напомним, что 30-летний уроженец Бразилии Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. Он провел за национальную команду России 32 матча, в которых отличился пятью голами.
Источник: Sport24
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Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о сложностях в изучении русского языка.
Фото: ЦСКА
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