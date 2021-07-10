Сообщается, что 29-летний Лунев в бытность игрока "Уфы" мог перейти в тульский "Арсенал", куда его звал Сергей Павлов. Однако наставник уфимцев Евгений Перевертайло, который не ставил футболиста в основной состав, был уволен, поэтому Лунев решил остаться в "Уфе".
Вчера, 10 июля, стало известно, что "Байер" подписал Лунева на два года. Ранее вратарь выступал за "Зенит", с которым у него закончился контракт после минувшего сезона.
Лунёв в "Байере": отправляется в качестве резервиста, конкурировать придётся с вратарём сборной Финляндии
Источник: Metaratings.
Источник: Лунев мог уйти из "Уфы" в "Арсенал"
Вратарь "Байера" Андрей Лунев в свое время мог оказаться в тульском "Арсенале".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!