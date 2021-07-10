"Самое важное - мы выиграли. Также мы создали много моментов, но не реализовали их. Будем работать дальше. Еще есть время до сезона РПЛ, надо хорошо к нему подготовиться. Думаю, все получится", - сказал Кварацхелия.
Напомним, матч 1-го тура Кубка Матч Премьер между "Рубином" и "Химками" закончился победой казанцев со счетом 1:0. Победный гол на счету Хвичи Кварацхелии, который забил мяч в концовке этой встречи. "Рубин" набрал 2 очка и возглавляет таблицу эту предсезонного турнира. 14 июля подопечные Слуцкого сыграют против "Спартака" в рамках Кубка Матч Премьер.
Полузащитник Хвича Кварацхелия в минувшем сезоне провел за "Рубин" 23 матча в Российской Премьер-лиге, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
Источник: Матч ТВ
Кварацхелия: самое важное - мы выиграли. Создали много моментов, но не реализовали их. Будем работать дальше
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над "Химками" в рамках Кубка Матч Премьер.
Фото: ФК "Рубин"
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