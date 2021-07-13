Ярошик рассказал, что поможет сборной России достичь топ-уровня

Ярошик отметил, что проблемой для сборной является нежелание российских игроков уезжать из местных топ-клубов в ведущие европейские чемпионаты. По его словам, национальная команда может достичь топ-уровня, если российские футболисты будут уезжать из страны в Европу.
"Я всегда говорил, что в России есть хорошие футболисты. Однако есть большая проблема: российские игроки пробиваются из маленьких клубов в топы, такие как "Спартак", "Зенит" или ЦСКА, останавливаются и проводят там всю карьеру. Я этого не понимаю. Лучше проводить пару лет в России, а потом сразу ехать за границу. От этого и сборная будет намного сильнее.
Надо соревноваться с лучшими командами и лучшими игроками, а не оставаться на одном уровне в течение всей карьеры. Тогда и сборная будет совсем другая, топ-уровня", - сказал Ярошик.
Источник: Sport24
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Фото: Getty Images
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