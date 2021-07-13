Ранее появилась информация, согласно которой РПЛ может перейти от проведения чемпионата в два круга к швейцарской системе. При этом по-прежнему планируется, что турнир будет проходить по системе "осень-весна".
Соответствующие документы с предполагаемыми реформами были разосланы в клубы Российской Премьер-Лиги. Негативно о возможных изменениях уже высказались президент "Урала" Григорий Иванов и президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.
"Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать", - приводит слова пресс-службы петербургского клуба "Чемпионат".
Напомним, новый сезон Российской Премьер-лиги начнется 23 июля матчем в Ростове-на-Дону, в котором "Ростов" сыграет против московского "Динамо". Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 20:00 мск.
Источник: РФС намерен перевести РПЛ на швейцарскую систему
В РПЛ прокомментировали информацию о возможном изменении формата турнира
В "Зените" отреагировали на предложения по реформированию российского клубного футбола
В петербургском "Зените" высказались о проекте реформы отечественного футбола, созданном Российским футбольным союзом.
Фото: "Getty Images"
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