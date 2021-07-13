"На мой взгляд, он один из лучших тренеров в России. Я хорошо знаю его. Думаю, ребята, которые работали с ним, такого же мнения. Но назначаю главного тренера, конечно, не я", - цитирует Азмуна "СЭ".
Курбан Бердыев работал в должности главного тренера в "Кристалле", "Рубине" и "Ростове". С казанской командой он дважды с ней выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012). Бердыев покинул "Рубин" в июне 2019 года. Недавно было объявлено, что Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата"/
8 июля с поста наставника сборной России был уволен Станислав Черчесов. Национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате Европы-2020.
Азмун - о Бердыеве в сборной России: на мой взгляд, он один из лучших тренеров
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался о перспективах Курбана Бердыева во главе сборной России.
Фото: "Getty Images"
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