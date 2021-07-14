"Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме", – передаёт слова Ракицкого "Чемпионат".
В прошлом сезоне российского первенства 31-летний украинский защитник провёл в составе сине-бело-голубых 24 матча, в которых записал на свой счёт забитый мяч и три голевые передачи.
"Зенит" завершил розыгрыш РПЛ на первой строчке третий раз за последние три года. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в еврокубках, где начнёт выступление на групповой стадии Лиги чемпионов.
Ракицкий – о новом контракте: переговоров нет, хотя изначально руководство обещало мне продление
Центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился информацией о своем будущем после того, как истечет срок его соглашения с петербургским клубом летом 2022 года.
Фото: ФК "Зенит"
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