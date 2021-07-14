"Пока Яка остается в ЦСКА. Предложений по нему нет. Что будет дальше - вопрос. Сейчас рано о чем-то говорить", – цитирует Чибежа Metaratings.ru.
В прошлом сезоне 22-летний словенец выступал во второй Бундеслиге за "Ганновер" на правах аренды. За немецкий клуб опорный полузащитник провёл 31 матч, в которых один раз был удалён с поля, результативными действиями не отметился.
Отметим, что контракт Бийола с ЦСКА действует до конца июня 2023 года.
Агент Бийола: пока Яка остается в ЦСКА, предложений по нему нет
Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж отреагировал на информацию о том, что красно-синие имеют предложение по словенскому футболисту.
Фото: ПФК ЦСКА
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