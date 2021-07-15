Джикия в своем комментарии после победы над "Рубином" в Кубке Париматч Премьер (4:0) отметил, что вопрос заключается в том, игроки какого качества будут переходить в российские клубы. По его словам, раньше в Россию приезжали более сильные легионеры.
"Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные. Пришло такое время, все меняется, меняется чемпионат. Решаю точно не я, они разрабатывают новые схемы развития, посмотрим, что будет", - сказал Джикия.
Источник: Спорт-Экспресс
Голы Соболева и Джикии помогли "Спартаку" разгромить "Рубин" в игре Кубка Париматч Премьер
Джикия: раньше в Россию приезжали более качественные легионеры
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Спартак"
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