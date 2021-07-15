Черевченко заявил, что спокойно относится к слухам о возможной работе в национальной команде. Также он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на работе в "Химках".
"Разговоры о том, что я достоин возглавить сборную? Я нормально на это реагирую, спокойно. Я вообще по жизни спокойный человек. Сейчас сконцентрирован только на работе в "Химках", - сказал Черевченко.
Напомним, что ранее должность главного тренера сборной России оставил Станислав Черчесов. Он покинул свой пост после неудачного выступления на Евро-2020, где национальная команда заняла последнее место в группе B и не вышла в плей-офф.
Источник: Sport24
Черевченко отреагировал на информацию о возможном назначении в сборную России
Наставник "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал данные о том, что он может быть назначен на пост главного тренера сборной России.
Фото: Sport24
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