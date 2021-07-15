"Официально в "Крылья Советов" по Ивану Ломаеву никто не обращался. Возможно, ведут переговоры с представителями игрока.
Мы готовы рассматривать любые варианты, если это будет выгодно нашему клубу. На сегодня Иван наш игрок, и он нас полностью устраивает", —цитирует Андреева "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев привлёк внимание красно-белых. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость его перехода в 800 тысяч евро.
В завершившемся розыгрыше ФНЛ 22-летний россиянин провел за самарцев 16 встреч, в которых пропустил 9 мячей. В восьми матчах первенства Ломаев сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
Гендиректор "Крыльев Советов" - об интересе "Спартака" к Ломаеву: мы готовы рассмотреть выгодные варианты
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев отреагировал на информацию об интересе московского "Спартака" к вратарю самарцев Ивану Ломаеву.
Фото: инстаграм Ивана Ломаева
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!