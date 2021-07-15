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Источник: на исполкоме РФС Федун возмутился предлагаемым новым форматом чемпионата России

Владелец "Спартака" Леонид Федун негативно высказался о схеме изменения чемпионата России, предложенной РФС.
Фото: ФК "Спартак"
Президент "Спартака" Леонид Федун на заседании исполкома РФС высказал критическое мнение о предлагаемом варианте изменения схемы розыгрыша чемпионата России, сообщают СМИ.

При обсуждении варианта "Юпитер 16", который предполагает на первом этапе усеченный двухкруговой турнир с пропуском одного матча с 6 соперниками из 15, Федун возмутился тем, что "Спартак" проведет на два топ-матча меньше, если не попадет в первую корзину. Также негативное мнение о возможной реформе выразил генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

Ранее резко критическое мнение о возможных изменениях в схеме проведения чемпионата высказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Источник: "РБ-Спорт"

У реформы РФС максимум сложности и минимум полезных последствий. Так РПЛ из кризиса не вывести

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Теги: РФС РПЛ Спартак Федун
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