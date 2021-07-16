"Уверен, что игра будет равная. Соперники достойны друг друга. Это первая игра в новом сезоне. И сам матч будет проходить в Калининграде. Все это повлияет на результат.
Повторить 6:1? Каждая игра разная, поэтому не будет такого результата, как в мае. Все равно я уверен, что "Зенит" победит", - приводит слова Петржелы "СЭ".
Матч за Суперкубок России пройдет завтра, 17 июля, в Калининграде. В игре за этот трофей встретятся "Зенит" и "Локомотив". Начало матча - в 19:00 мск. Петербургский клуб в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул, а "железнодорожники" стали обладателями Кубка России.
Чемпионским матчем для "сине-бело-голубых" стала игра против "Локомотива" в 28-м туре РПЛ сезона-2020/2021. Эта встреча состоялась 2 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась победой подопечных Семака со счетом 6:1.
Петржела - о Суперкубке России: уверен, что "Зенит" победит. Игра будет равная
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между петербургской командой и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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