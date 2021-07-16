Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Зенит" отдаст нападающего Шамкина в аренду в "Балтику" до конца сезона

Нападающий петербургского "Зенита" Даниил Шамкин продолжит карьеру в "Балтикe".
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, 19-летний футболист подпишет с калининградской командой арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.

Нападающий Даниил Шамкин является воспитанником академии "Зенита". За главную команду "сине-бело-голубых" Шамкин провел 9 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

"Зенит" по итогам прошлого сезона выиграл золотые медали в третий раз подряд. 17 июля петербургский клуб сыграет в Калининграде в матче за Суперкубок России против "Локомотива". Игра начнется в 19:00 мск.

В стартовом туре нового сезона РПЛ подопечные Семака в гостях проведут встречу с подмосковными "Химками". Начало матча - в 17:30 мск.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Шамкин Зенит Балтика Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Айнтрахт" готов продать Цубера, которым интересуется "Динамо", за 5 млн евро
Мать Аршавина: Андрею сломали карьеру те, кто выдал в эфир фразу "Ваши ожидания - ваши проблемы" 5
Салихова: Бердыев - не реформатор и новатор, а мудрый старец. Вариант не хуже Черчесова 2
Паредес - о победе в Кубке Америки: никогда еще не видел Месси таким счастливым 1
Трефилов - о Черчесове: легче всего убрать тренера. Особенно после слов диванных экспертов 3
СМИ: "Зенит" отдаст нападающего Шамкина в аренду в "Балтику" до конца сезона
Сергей Жуков: на Евро сборной России не помогла бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч
"Нижний Новгород" подписал воспитанника "Зенита" Пенчикова
Федун предложил Тедеско в качестве главного тренера сборной России на исполкоме РФС 13
Гол Черышева принес "Валенсии" победу в товарищеском матче с "Вильярреалом"
"Начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем". Жиру попрощался с "Челси"
УЕФА отдал Дублину и Бильбао финалы Лиги Европы за то, что отобрал у городов матчи Евро-2020 2
"Оренбург" и "Ротор" против дебютантов и Новиков против Юрана. Анонс 2-го тура ФНЛ
Источник: Игнашевич - один из кандидатов на должность помощника тренера сборной России 5
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена
Источник: Бердыев встретится с представителями РФС относительно работы в сборной России 22
Олег Иванов - о футболе в России и Европе: там футбол - игра, а не "сухомятка" с мячом
Петржела - о Суперкубке России: уверен, что "Зенит" победит. Игра будет равная
Полузащитник "Уфы" Иванов: в России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате 2
Гол Соу принес "Ростову" победу над "Бейтаром" 1
Федун прокомментировал возможные реформы в РПЛ 1
Аршавин - о лимите: необходимо ввести ограничения по зарплате сомнительных легионеров в маленьких клубах 1
Депутат Госдумы Свищев – о лозунге "Героям Слава" на форме украинских клубов: этим они хотят попытаться воздействовать на нас 4
Полузащитник "Зенита" Барриос подорожал на 3 млн евро по итогам Кубка Америки 2
Экс-защитник "Зенита" Гарай объявил о завершении карьеры 2
Четыре игрока сборной Украины - в списке самых подорожавших футболистов после Евро-2020, россиян - ноль 1
Дзюба, по мнению Черчесова, был лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ 7
УАФ показала новую эмблему организации, на которой изображена карта Украины с Крымом (фото) 29
Все клубы УПЛ обязали нанести на форму карту Украины и слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" 19
Агент Гастона Сильвы, за которым следили ЦСКА и "Динамо": футболист заинтересован в том, чтобы играть в России 4
Все новости
-