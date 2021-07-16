Как сообщает источник, 19-летний футболист подпишет с калининградской командой арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.
Нападающий Даниил Шамкин является воспитанником академии "Зенита". За главную команду "сине-бело-голубых" Шамкин провел 9 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
"Зенит" по итогам прошлого сезона выиграл золотые медали в третий раз подряд. 17 июля петербургский клуб сыграет в Калининграде в матче за Суперкубок России против "Локомотива". Игра начнется в 19:00 мск.
В стартовом туре нового сезона РПЛ подопечные Семака в гостях проведут встречу с подмосковными "Химками". Начало матча - в 17:30 мск.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" отдаст нападающего Шамкина в аренду в "Балтику" до конца сезона
Нападающий петербургского "Зенита" Даниил Шамкин продолжит карьеру в "Балтикe".
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!