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Директор датской лиги – о реформе турнира компанией Hypercube: чемпионат стал в разы интереснее, а экономика выросла на 20%

Директор датской лиги Клаус Томсен оценил развитие клубов после внедрения нового формата турнира, разработанного нидерландской компанией Hypercube.
Фото: инстаграм Клауса Томсена
- За счет чего клубы стали зарабатывать больше после смены формата? Экономика всей лиги выросла, по моим расчетам, на 20 процентов. Новый формат повлиял на позитивное развитие, но клубам пришлось потратить много на развитие молодых талантов, на интерактивные платформы, повышение комфортности пребывания на стадионах, - передаёт слова датчанина "РБ Спорт".

Также Томсен сообщил, что для лиги были разработаны новые виды услуг, которые способствовали изменению подхода к работе с болельщиками, а сам чемпионат "стал в разы интереснее".

Напомним, одной из причин необходимости реформирования РПЛ, помимо неудачного выступления сборной России на Евро-2020, ставшего катализатором назревавшего процесса изменения действительности отечественного футбола, специалисты назвали незначительное число рейтинговых матчей.

Новый формат позволит проводить большее количество встреч между равными по классу и медийности соперниками.

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Теги: Томсен РПЛ
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